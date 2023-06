Potsdam (dpa) – Erstmals in seiner 18-monatigen Regierungszeit empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag einen Staats- oder Regierungschef an seinem Wohnort in Potsdam. Der französische Staatschef Emmanuel Macron kommt zum Abendessen in einem Restaurant der brandenburgischen Hauptstadt vorbei. Die beiden haben sich erst am vergangenen Donnerstag beim Europa-Gipfel in Moldau getroffen, wo sie unter anderem gemeinsam versuchten, in dem Konflikt im Nord-Kosovo zu vermitteln.

Anfang Juli wird Macron erneut in Deutschland sein. Bei einem dreitägigen Staatsbesuch auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird er nach jetzigem Planungsstand auch Ludwigsburg bei Stuttgart und Dresden besuchen.