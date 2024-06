Bad Saarow (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz bedauert, dass er wegen seines Berufes nur in seltenen Fällen selbst Auto fahren darf. Er sei «ein begeisterter Autofahrer», verriet der SPD-Politiker am Sonntag beim ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow in Brandenburg. «Ich nutze die wenigen Gelegenheiten, wo ich selber darf.» Auf die Frage, ob er sich privat auch ein Elektroauto kaufen würde, sagte Scholz: «Ich hab privat gar kein Auto.» Er dürfe ja nur noch in gepanzerten Fahrzeugen fahren – und die könnten elektrisch angetrieben die nötigen Distanzen bisher noch nicht zurücklegen. «Das wird aber kommen», sagte Scholz voraus.