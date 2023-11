Teltow (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am Donnerstag an einer Übergabe von Fahrzeugen und weiteren Spenden an die ukrainische Partnerstadt von Teltow teil. Die Brandenburger Stadt Teltow südlich von Berlin will ihrer Partnerstadt Khotyn verschiedene Fahrzeuge im Wert von insgesamt fast 200.000 Euro überlassen, darunter ein Löschfahrzeug, ein Linienbus und ein Lastwagen. Dafür erhielt die Stadt auch Fördermittel des Bundes. Scholz spricht bei dem Termin mit Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) und dem Bürgermeister von Khotyn, Andriy Dranchuk.

Die Stadt Khotyn war nach Angaben der Stadt Teltow bereits zweimal das Ziel von Drohnenangriffen. Deshalb gebe es dort viele Schäden an Häusern. In der Ukraine dauert der Angriffskrieg Russlands, der im vergangenen Jahr begann, weiter an. Zwischen deutschen und ukrainischen Städten und Gemeinden gibt es nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums vom vergangenen Jahr rund 80 partnerschaftliche Beziehungen, darunter Berlin und Kiew. Die Bundesregierung will die Haushaltsmittel für Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr verdoppeln.