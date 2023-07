Endlich: Morgen beginnen in Berlin die Sommerferien. Über sechs Wochen oder 44 Tage haben die Berliner Kids dann schulfrei und vor allem viel Freizeit. Doch wo soll es zwischen dem 13. Juli und 25. August hingehen? Wir haben einige der besten Tipps in ganz Berlin parat!

Die Lange Nacht der Astronomie

Mitten in den Sommerferien, im August, ist mit einem wahren Regen an Sternschnuppen, den Perseiden, nicht nur am Himmel über Berlin so richtig was los. Auch auf der Erde gibt’s zu diesem Anlass jede Menge Action: Bei der 10. Langen Nacht der Astronomie am 12. August von 17 bis 2 Uhr treffen sich kleine und große Hobby-Astronomen rund um aufgestellte Teleskope, das mobile Planetarium „Intense“ und Bastelstationen, lassen sich Sternbilder und himmlische Phänomene erklären.

Das Ganze ist kostenlos und findet aller Voraussicht nach auf dem Tempelhofer Feld statt.

Der Kinderbauernhof Pinke-Panke

Freizeit auf der urbanen Farm. Ein mit Holz und Lehm gebautes Fachwerkhaus und verschlungene Wege vorbei an Büschen und Tierweiden: Ist hier noch Berlin? Der über Jahre liebevoll entwickelte Kinderbauernhof Pinke-Panke auf dem ehemaligen Grenzstreifen reizt zum Träumen vom schönen Leben auf dem Land – mit Esel Momo und Minischwein Tom, zwei von hier rund siebzig Tieren.

Die jungen Besucher dürfen auf dem Kinderbauernhof Filzen, Töpfern und Backen, Hütten bauen und Tiere füttern. Weitere Kinderbauernhöfe in anderen Berliner Bezirken lassen sich hier finden: www.akib.de.

Ferienöffnungszeiten: Di–So, 10–18.30 Uhr

Di–So, 10–18.30 Uhr Adresse: Am Bürgerpark 15-18, Pankow

Am Bürgerpark 15-18, Pankow Mehr Infos: www.kinderbauernhof-pinke-panke.de

Die Verkehrsschule Steglitz

Der Stadtpark Steglitz, denkmalgeschützt und stolze 17 Hektar groß, ist immer einen Ausflug wert: Mit seinen Teichen, Hügeln, Rosengarten, Bolz- und Basketballplatz, einer Konzertbühne, einem Minigolf- und einem Spielplatz gibt’s nicht nur viel zu gucken und zu tun. Hier liegt auch einer der größten Verkehrsschulen Berlins.

In den Ferien können Kinder in der Regel von Montag bis Samstag, jeweils von 12–16 Uhr, kostenlos bereitstehende oder eigene Fahrräder und Kettcars nutzen und etwa lernen, sich damit in den Kreisverkehr einzufädeln. Pädagogen stehen für Fragen bereit, auf dem Platz gilt Helmpflicht. Weitere Standorte von Berliner Verkehrsschulen lassen sich hier finden.

Eine digitale Zeitreise mit „Timeride“

Natürlich kann man – das nötige Kleingeld vorausgesetzt – in den Sommerferien auf die Malediven oder nach Hawaii reisen. Noch ungewöhnlicher aber ist eine Reise in die Vergangenheit, zum Beispiel in das Berlin von 1985, als die Stadt von der Mauer noch in einen West- und einen Ostteil geteilt war (Mo–Sa 10.30–17.30 Uhr, So 10.30–15.30 Uhr). Mittels Virtual-Reality-Technologie (VR) erhaschen kleine und große Besucher nicht nur einen Blick auf die Lebensrealitäten in Ost und West.

Sie erfahren per VR-Bustour auch, wie übermächtig der einstige Palast der Republik wirkte oder wie es sich anfühlte, eine Personenkontrolle am Checkpoint Charlie zu passieren. Nach 45 Minuten Zeitreise geht’s wieder zurück in die Gegenwart.

Adresse: Zimmerstr. 91, Mitte

Zimmerstr. 91, Mitte Mehr Infos: www.timeride.de

Der Kinderkochspaß

Ohne Frühstück ins Feriencamp? Bei den einwöchigen Ferienfreizeiten von Kinderkochspaß (Mo–Fr 9–16 Uhr) ist das eine gute Idee, denn der Tag dort beginnt mit einem gemeinsamen gesunden Frühstück.

Nach einer kleinen Pause auf dem Indoorspielplatz geht’s dann anschließend an die Zubereitung des Mittagessens, bei der die Kids (6–13 J.) wichtige Kochkniffe lernen. Je nach Wetter werden danach Ausflüge in die Umgebung unternommen.

Adresse: Binger Str. 9, Wilmersdorf

Binger Str. 9, Wilmersdorf Preis: 320 Euro / Woche, 620 Euro / 2 Wochen

320 Euro / Woche, 620 Euro / 2 Wochen Mehr Infos: www.kinderkochspass.de

Besucherdienst der Staatlichen Museen zu Berlin

„Rauf auf die Insel“ heißt es diese Sommerferien wieder einmal bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Denn viele der Ferienworkshops für Kinder, Jugendliche und übrigens auch Erwachsene finden auf der Museumsinsel, im Kolonnadenhof und im Haus Bastian statt.

Aber auch im Hamburger Bahnhof, im Museum Europäischer Kulturen, im Kulturforum und in der Neuen Nationalgalerie können Klein und Groß kreativ werden. Das gesamte Programm findet sich hier: www.smb.museum/sommer

Adresse: Genthiner Str. 38, Tiergarten

Genthiner Str. 38, Tiergarten Mehr Infos: www.smb.museum

Der SuperFerienPass

Sechs Wochen lang täglich kostenlos in eines der Freibäder der Berliner Bäderbetriebe (BBB): Das und noch viel mehr geht in den Sommerferien mit dem SuperFerienPass (Preis: 9 Euro). Darüber hinaus bietet der vom JugendKulturService herausgegebene SuperFerienPass (in allen Ferien!) rund 400 Preisvorteile und Verlosungen.

Auch das von ihm betreute www.kinderkinobuero.de bietet neben dem Mondlichtfest am 11. August um 20.30 Uhr Open-Air-Kino unter dem Sternenhimmel und mit dem Spatzenkino in den Sommerferien kostenlose Streamings von Kleinkinderfilmen.

Adresse: Obentrautstr. 55, Kreuzberg

Obentrautstr. 55, Kreuzberg Mehr Infos: www.jugendkulturservice.de

