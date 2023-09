Potsdam (dpa/bb) – Ein Ehepaar aus Potsdam hat nach einem sogenannten Schockanruf eines Betrügers Wertsachen im Wert von rund 20.000 Euro verloren. Ein Anrufer schilderte am Montag, die Tochter der beiden 78 Jahre alten Senioren habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, es müsse deshalb eine Kaution hinterlegt werden. «Die beiden Eheleute waren von dem Anruf, der Art der Gesprächsführung und von der dadurch ausgelösten Sorge um die eigene Tochter derart eingeschüchtert, dass sie dem Anrufer Glauben schenkten», teilte die Polizei am Dienstag mit. Schließlich übergaben sie an einen Unbekannten Wertsachen, die sie zuhause hatten.

Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Immer wieder gelingt es kriminellen Trickbetrügern, mit unterschiedlichen Maschen an Wertsachen und Bargeld ihrer Opfer zu kommen.