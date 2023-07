Luckenwalde (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga erfolgreich absolviert. Beim Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde kam die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zu einem 2:0 (2:0)-Sieg. Vor 3000 Zuschauern im ausverkauften Werner-Seelenbinder-Stadion erzielten am Mittwochabend Jordan Siebatcheu (3. Minute) und Janik Haberer (7.) die Treffer für die Köpenicker. Am Samstag folgt ein weiteres Testspiel beim ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC (16.30 Uhr).

Fischer musste noch auf die Nationalspieler Frederick Rönnow, Sheraldo Becker und Josip Juranovic ebenso verzichten wie auf die beiden Neuzugänge aus der Premier League, Brenden Aaronson und David Fofana. Zudem fehlte noch der verletzte Andras Schäfer. Dafür standen in der Startelf mit Alex Kral und Mikkel Kaufmann zwei Neuverpflichtungen.

Jordan Siebatcheu, der bereits in der ersten Minute eine große Möglichkeit vergeben hatte, brachte den Champions League-Teilnehmer nach drei Minuten in Führung. Vier weitere Minuten später war es Haberer, der auf 2:0 erhöhte. Anschließend verflachte die Partie. Zudem fanden die in der Anfangsphase überforderten Gastgeber besser ins Spiel.

Im zweiten Spielabschnitt wechselte Trainer Fischer zehn neue Spieler ein, nachdem Paul Jaeckel bereits in der 42. Minute den angeschlagenen Nachwuchsspieler Oluwaseun Ogbemudia ersetzt hatte. Union war gegen den drei Klassen tiefer spielenden Verein auch weiterhin dominant, kam aber nur selten zu klaren Chancen. Weder Milos Pantovic (48.) noch Dominique Heintz (64.) oder Morten Thorsby (77.) konnten den Ball über die Linie drücken.