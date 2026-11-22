Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg wird es winterlich: Neben Regen und Graupelschauern sind heute örtlich auch Schneeschauer möglich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es überwiegend bewölkt. Die Temperaturen erreichen lediglich 4 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 0 bis -2 Grad. Dabei sind weitere Schneeschauer möglich. Autofahrer und Fußgänger sollten sich auf glatte Straßen und Wege einstellen.





Im Osten am Montag Schnee möglich

Auch zum Wochenstart bleibt es winterlich. Während es in der Westhälfte Brandenburgs überwiegend wolkig bleiben und nur vereinzelt Schauer geben soll, muss im Osten gebietsweise mit Regen, Schneeregen oder Schnee gerechnet werden. Die Wetterexperten erwarten Höchstwerte von nur noch 2 bis 4 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt, örtlich sind weitere Schneeschauer möglich. Bei Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad besteht erneut Glättegefahr.

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es den Angaben nach überwiegend trocken, aber kalt. Die Temperaturen erreichen am Dienstag nur 1 bis 3 Grad, am Mittwoch sogar lediglich 0 bis 2 Grad. Nachts wird es frostig. Wer morgens unterwegs ist, sollte deshalb weiterhin mit überfrierender Nässe und glatten Stellen rechnen.