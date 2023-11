Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf frostige Temperaturen, Schnee und Glättegefahr müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart einstellen. Bis in die Montagvormittagsstunden hinein wird es verbreitet Frost mit Temperaturen zwischen Minus vier und null Grad geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Wegen überfrierender Nässe und leichtem Schneefall könne es am Montagmorgen glatt werden.

Ab dem späten Montagnachmittag ist dann vor allem im Berliner Raum und im Süden Brandenburgs mit länger anhaltendem Schneefall zu rechnen. Dabei kann eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern liegen bleiben. Bis auf höchstens drei Grad steigen die Temperaturen am Tag.

Nachts kühlt es bis auf Tiefstwerte von minus vier Grad ab. In Berlin und Südbrandenburg kann es weiterhin schneien. Auch Glättegefahr besteht in der Nacht zum Dienstag weiterhin.