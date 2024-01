Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf Schnee, Glättegefahr und starken Wind müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag einstellen. Am Vormittag ist bei Temperaturen um die null Grad gebietsweise mit Schneeregen und Glätte zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Verlauf des Tages seien weitere Schneeschauer zu erwarten. Außerdem sind bis zum Nachmittag verbreitet Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern, vereinzelt auch stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde möglich. Bis auf drei Grad steigen die Temperaturen am Tag.

In der Nacht zu Dienstag gibt es lokal weiterhin Schneeschauer. In West- und Südbrandenburg kann es schneien. Dabei kühlt es bis auf minus fünf Grad ab. Es besteht weiterhin Glättegefahr. Auch der Wind hält weiter an.