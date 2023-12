Potsdam (dpa/bb) – Zum Schutz des Weltkulturerbes bleiben die Potsdamer Schlossparks Sanssouci, Neuer Garten und Babelsberg wie in den Vorjahren in der Silvesternacht geschlossen. Die Parks würden von Sicherheitskräften überwacht und am Morgen des Neujahrstages wieder geöffnet, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Dienstag mit.

Die Stiftung wies darauf hin, dass es wegen der akuten Brandgefahr ausdrücklich verboten sei, in den Parks Feuerwerk zu zünden. «Die verheerenden Brände der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April 2019 und der Kathedrale in Nantes im Juli 2020 haben deutlich gezeigt, welchen Gefahren auch die Schlösser und ihre Kunstschätze sowie die Parks und Gärten durch Feuer ausgesetzt sein können.»