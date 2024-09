Berlin (dpa/bb) – Intendant Dieter Hallervorden wird auch in der kommenden Spielzeit in drei Produktionen am Schlosspark Theater zu sehen sein. In der Märchenkomödie «Der Drache», der Krimikomödie «Achtsam morden» und der Komödie «Winterrose» steht Hallervorden selbst auf der Bühne des Theaters, wie im Rahmen der Vorstellung der Spielzeit 2024/2025 mitgeteilt wurde.

Zu den fünf Eigenproduktionen zählen «Der Drache», «Oma-Trick», «Der Revisor» und zwei deutschsprachige Erstaufführungen: «Stasi, Stress und Stolperfallen» aus Frankreich und «Fisch sucht Fahrrad» aus England. Neben «Achtsam morden» und «Winterrose» wird auch «Ein deutsches Leben» wieder aufgenommen. Es werde auch wieder ein großes Angebot an Gastspielen, Lesungen und Konzerten mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland geben, hieß es.

Hallervorden übernahm 2008 das Schlosspark Theater. Nach aufwendigen Umbauarbeiten eröffnete er die Spielstätte im September 2009. Die Geschichte des Theaters reicht den Angaben zufolge bis ins Jahr 1804 zurück.