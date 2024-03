Potsdam (dpa/bb) – Saison-Auftakt an Ostern für die preußischen Schlösser und Gärten in Potsdam: Einige Häuser haben am Karfreitag erstmals nach der Winterpause wieder geöffnet gehabt. Der Feiertag lockte trotz Regens etliche Besucher in die Weltererbe-Stätten. Am Samstag dürfte Ausflugswetter bei Temperaturen bis zu 25 Grad noch mehr Menschen in die Gärten und Parks ziehen.

Interessierte konnten seit Karfreitag wieder die Neuen Kammern im Potsdamer Park Sanssouci und die Schlossküche Sanssouci besuchen. Ab Karsamstag sind dann der Pomonatempel auf dem Pfingstberg und ab Montag die Königswohnung im Neuen Palais wieder offen. Im Mai folgen weitere Häuser wie etwa die Bildergalerie von Sanssouci, die Friedrich der Große von 1755 bis 1763/64 für seine Gemälde errichten ließ.