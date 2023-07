Wandlitz (dpa) – Der Schlagersänger Michael Hansen ist tot. Der 82-Jährige starb am Samstag nach wochenlanger Krankheit, wie Ehefrau Petra Kurucz-Schibilsky am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Hansen galt als Sonnyboy der DDR-Unterhaltungskunst. Der gebürtige Güstrower feierte mit seinen drei Sängerinnen, den Nancies, große Erfolge im Fernsehen und auf Showbühnen – etwa mit den Liedern «Regen in der Nacht» und «Wer hat sie gesehn». Er lebte in Wandlitz in Brandenburg und war Ehrenpräsident der Elblandfestspiele in Wittenberge.