– Meinung –

In der Kolumne „Schlager der Woche“ setzen sich unsere Kollegen von Schlager Radio (in Berlin u. a. auf 106,0 UKW) mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander. In dieser Woche ruft Schlager-Radio-Redaktionsleiter Harry Perlinger zum Schwimmenlernen auf.

Immer mehr Kinder in Berlin und Brandenburg können nicht richtig schwimmen. Seit Corona gab es auch nur selten Schwimmunterricht. Mit schlimmen Folgen: Auch in diesem Sommer gab es bereits die ersten Badeunfälle.

Da kommt diese Nachricht aus Brandenburg gerade richtig: Denn die Zahl der erteilten Schwimmabzeichen an Jugendliche ist dort wieder deutlich angestiegen.

Im vergangenen Jahr sind insgesamt fast 2.000 Abzeichen verliehen worden. Das freut auch die Mitarbeiter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die haben nämlich die verschiedenen Schwimmkurse organisiert.

4.000 Ehrenamtler im Land unterstützen die Aktion. Helfen mit, dass Kinder richtig schwimmen lernen. Auch außerhalb des schulischen Angebots.

Dieses Engagement zeigt: Wenn man will, kann man.Jetzt müssen nur noch die Eltern mitmachen und ihre Kinder für entsprechende Schwimmkurse anmelden.

Damit unsere Kinder sicher durch den Sommer kommen.

Text: Harry Perlinger (Schlager Radio)