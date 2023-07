– Meinung –

In der Kolumne „Schlager der Woche“ setzen sich unsere Kollegen von Schlager Radio (in Berlin u. a. auf 106,0 UKW) mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander. In dieser Woche wundert sich Heiner Harke über Berliner Fashiontrends und Modesünden.

Es ist Fashion Week in Berlin. Zeit, sich über Modesünden zu unterhalten. Es geht dabei nicht um Trends, die nach Jahren immer wieder kommen, wie zum Beispiel Schlaghosen oder knallige Farbkombinationen bei Sneakern wie in den 90ern. Nein, es geht um eine richtig fiese Modesünde: Socken in Sandalen.

Und damit ist nicht die Kombination von weißen Tennissocken und Adiletten gemeint, an deren Anblick man sich in der Öffentlichkeit schon gewöhnt hat. Nein, es geht tatsächlich um den Trend, bunte, glitzernde oder gerüschte Socken in verschiedenen Arten von offenen Schuhen zu tragen.

Das geht doch gar nicht, oder? Zumindest nicht aus modischen Gesichtspunkten. Einen Vorteil haben Socken in Sandalen aber: Denkt man an die launischen Sommer in Berlin, kann es schon mal ein bisschen kühler werden, und ja, so eine Socke hält den Fuß schön warm. Doch bei allem Pragmatismus: Spätestens beim Anblick bekommt man wieder kalte Füße. Mal schauen, wie lange der Trend anhält.

Text: Heiner Harke (Schlager Radio)