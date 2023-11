Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat in zwei Fällen Taschendiebe in der S-Bahn auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die drei Männer hatten schlafende Reisende in der S7 in Berlin und Potsdam bestohlen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Am frühen Samstagmorgen bemerkten Polizisten in zivil zwischen den Bahnhöfen Griebnitzsee und Potsdam wie ein 34-Jähriger einen schlafenden Passagier abtastete und ihm den Geldbeutel stehlen wollte. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest, der zudem ein Pfefferspray dabei hatte.

Einen Tag später nahmen Zivilfahnder am frühen Sonntagmorgen erneut zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren fest, die einem schlafenden Fahrgast ein Smartphone mit Kopfhörern gestohlen hatten. Der 26-Jährige war nach Angaben der Polizei mit einem Taschenmesser bewaffnet.

Nachdem gegen die drei Männer, die sich gar nicht in Deutschland aufhalten dürfen, Anzeige erstattet wurde, kamen sie wieder auf freien Fuß.