Berlin (dpa/bb) – Drei Polizeikräfte und ein Radfahrer sind bei einem Einsatz in Berlin-Neukölln verletzt worden. Die Polizei wurde am späten Mittwochnachmittag auf eine Schlägerei vor einem Casino zwischen drei 20 Jahre alten Männern aufmerksam, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Demnach flüchtete einer der Verdächtigen beim Erblicken der Polizei – die anderen beiden schlugen unvermittelt in Richtung der Einsatzkräfte.

Bei der Festnahme der beiden Männer wurde den Angaben zufolge eine Polizistin an der Hand verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Zivilkräfte verfolgten den dritten Beteiligten, der auf seiner Flucht einen 43 Jahre alten Radfahrer umstieß, der sich verletzte. Der Flüchtende stürzte, blieb auf der Fahrbahn liegen und leistete Widerstand. Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt. Sie mussten von ihrem Dienst abtreten.

Der Hintergrund des Streits war zunächst unbekannt. Während die ersten beiden Festgenommenen nach der Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß kamen, wurde der dritte 20-Jährige in Gewahrsam genommen. Da vermutet wurde, dass der dritte Festgenommene unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, wurde ihm Blut abgenommen. Auch lagen andere Straftaten vor, weshalb er für das zuständige Kommissariat einbehalten wurde, sagte ein Sprecher.