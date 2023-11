Niederfinow (dpa/bb) – Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow geht an diesem Montag rund zwei Wochen außer Betrieb. Planmäßig werden in dieser Zeit (6. bis 17. November) Umbauarbeiten ausgeführt, wie das Wasserstraßen-Neubauamt ankündigte. Während des Stillstandes ist aber weiterhin das alte Schiffshebewerk für Schleusungen in Betrieb.

Die neue Anlage war am 4. Oktober 2022 nach langer Bauzeit in Betrieb gegangen. Sie gilt auch als Touristenattraktion. Führungen gibt es dort noch bis zum 8. Januar. Die neue touristische Saison startet dann im kommenden Jahr am 4. März.

In den ersten zwölf Monaten seit Inbetriebnahme des neuen Hebewerks in Niederfinow kamen laut Tourismusgesellschaft 150.000 Besucher – rund einer Drittel mehr als in früheren Jahren. Mit der Anlage im Kreis Barnim überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.