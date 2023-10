Senftenberg (dpa/bb) – Ein gekentertes Segelschiff hat für einen Polizeieinsatz auf dem Senftenberger See gesorgt. Zeugen sahen am Mittwochvormittag die Jolle kieloben auf dem See treiben und alarmierten die Polizei. Unter anderem kamen Taucher zum Einsatz, die aber keine Personen fanden. Die Suchmaßnahmen wurden nach etwa zwei Stunden abgebrochen, da die Insassen des Schiffes sich meldeten. Sie hatten sich am Vorabend alle unverletzt ans Ufer retten können, nach eigenen Angaben bei der Aktion allerdings ihre Handys im Wasser verloren. Deshalb hatten sie niemanden benachrichtigen können. Ab dem Dienstagabend kam es in der Region auch zu Wind- und Sturmböen.