Berlin (dpa/bb) – Die Länder Berlin und Brandenburg fordern vom Bund einen zügigen Ausbau der Schienenverbindungen in der Hauptstadtregion, nach Polen und in die Lausitz. Das unterstrichen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag nach einem Treffen mit Bahnchef Richard Lutz und Vertretern des Bundes in der Hauptstadt. Sie regten an, den Ausbau des Knotens Berlin in den «vordringlichen Bedarf» des sogenannten Bundesschienenwegeausbaugesetzes aufzunehmen.

Von besonderer Bedeutung für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr mit Polen sei der zweigleisige elektrifizierte Ausbau der Strecke Berlin-Küstrin, so die beiden Politiker. Auch diese Verbindung gehört nach ihrer Meinung zum vordringlichen Bedarf. Als besonders wichtige Ausbauprojekte hoben sie zudem die Strecken Berlin-Stettin sowie Lübbenau-Cottbus hervor.