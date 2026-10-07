Temnitztal (dpa/bb) – In Temnitztal (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat eine ausgebaute Scheune in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr sei noch immer vor Ort, um die Flammen zu löschen, sagte ein Sprecher am Morgen. Derzeit finden demnach aber nur noch Nachlöscharbeiten statt. Verletzt wurde niemand.

In der ausgebauten Scheune waren laut Polizei mindestens sechs Menschen, die alle evakuiert wurden. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr zudem einen Baum fällen, damit eine Drehleiter positioniert werden konnte. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt.



