Berlin (dpa) – Die Schauspielerin Corinna Harfouch ist für ihre Rolle in dem Drama «Sterben» mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Die 69-Jährige nahm den Preis für die beste weibliche Hauptrolle am Freitagabend in Berlin entgegen. Sichtlich gerührt bedankte sich Harfouch auf der Bühne bei ihrem Schauspielkollegen Lars Eidinger, «Sterben»-Regisseur Matthias Glasner und ihrer Familie.

«Sterben» ging mit neun Nominierungen als Favorit beim Filmpreis ins Rennen. In dem dreistündigen Film um eine zerrüttete Familie spielt Harfouch die Mutter und Ehefrau Lissy Lunies. 2003 gewann Harfouch bereits den Deutschen Filmpreis für ihre Nebenrolle als Rabia von Katzenstein im Kinderfilm «Bibi Blocksberg».