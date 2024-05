Berlin (dpa) – Schauspielerin Catherine Bode («Daheim in den Bergen») hat über die Scheidung von ihrem Ehemann Tobias gesprochen. «Wie das so ist: Eine Beziehung fängt an, weil man Wünsche, Vorstellungen hat. Man heiratet, kriegt Kinder, kauft ein Haus», sagte Bode der Zeitschrift «Bunte». Irgendwann sei klar, dass Wunsch und Wirklichkeit weit auseinandergingen. «Dann gibt es eine unschöne Zeit, in der man versucht, das alles noch aufrechtzuerhalten. Tja, und nun sind wir geschieden, seit drei Jahren getrennt und ich bin wirklich in der Wirklichkeit angekommen.»

Nun lebten sie und ihr Ex-Mann als gut getrennte Eltern nicht weit weg voneinander. «Er ist nach wie vor ein super Vater.» Bode ist in der ARD-Familiensaga «Daheim in den Bergen» zu sehen, die an diesem Freitag (20.15 Uhr, Das Erste) in die letzte Runde geht.