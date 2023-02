Hamburg/Berlin (dpa) – Schauspielerin Almila Bagriacik (32, «Tatort», «Nur eine Frau») erwartet ihr erstes Kind. «Das ist die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte», sagte Bagriacik der Zeitschrift «Gala». Vater ihres Kindes ist der Regisseur Finn Christoph Stroeks, 37, den sie bei Dreharbeiten zu der Komödie «Trauzeugen» kennengelernt habe. «Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn», sagte die 32-Jährige, die seit Mitte 2017 an der Seite von Axel Milberg die Kieler «Tatort»-Kommissarin Mila Sahin spielt und in Berlin lebt. Eine längere Elternzeit werde sie nicht machen, denn sowohl neue «Tatort»-Folgen als auch die zweite Staffel der Netflix-Serie «Die Kaiserin» seien bereits in Planung.