Berlin (dpa) – Das Berliner Promi-Paar Annika und Frederick Lau ist ins Dönergeschäft eingestiegen. Die Moderatorin und der Schauspieler («4 Blocks») haben in Berlin-Kreuzberg in Nachbarschaft des Clubs SO36 einen veganen Dönerladen eröffnet.

Den Laus geht es bei dem Projekt nach eigenen Angaben auch um Tierschutz. «Ich finde, Leute sollten darüber nachdenken, was für sie die richtige Alternative ist», sagte Frederick Lau (37) der Deutschen Presse-Agentur. Und Annika Lau findet: «Wir haben es die letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich übertrieben mit dem ganzen Fleischkonsum.»





Annika und Frederick Lau sind verheiratet und haben drei Kinder. Frederick Lau («Chantal im Märchenland», «Generation Beziehungsunfähig») hat zwei Deutsche Filmpreise gewonnen, für seine Rollen in «Victoria» und «Die Welle».

Die beiden sind nicht die ersten Promis, die einen Dönerladen in Berlin eröffnen. Vor mehr als zwei Jahren hatte der Kölner Fußball-Weltmeister Lukas Podolski einen Döner-Angriff in Berlin gestartet, nach wenigen Monaten schloss der Laden aber wieder.

Wer durch Deutschlands Fußgängerzonen flaniert, findet in Imbissen und Restaurants häufig vegane Optionen. Allerdings stieg der vorläufig berechnete Fleischkonsum zuletzt laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft weiter an: um 1,4 Kilogramm auf durchschnittlich 54,9 Kilogramm pro Person und Jahr.