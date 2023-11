Berlin (dpa/bb) – Ein Schaukasten vor dem Rathaus Tiergarten mit einer Ausstellung zur jüdischen Geschichte des Krankenhauses Moabit ist beschädigt worden. Noch sei nicht sicher, wann sich der Vorfall ereignet habe, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Sonntag. Eine Anzeige sei am Sonntag eingegangen. Die Polizei ermittele noch zu dem Vorgang.

Aro Kurp, Vorstandsmitglied des Vereins «Sie waren Nachbarn», sagte der Deutschen Presse-Agentur, offenbar sei ein Stein in den Schaukasten geworfen worden und möglicherweise brennendes Papier. Unter anderem sei eine Scheibe zerstört worden, auch Rußspuren seien zu sehen. Die Ausstellung sei seit Anfang November in der Vitrine am Mathilde-Jacob-Platz zu sehen gewesen und sollte noch bis Ende Dezember gezeigt werden.