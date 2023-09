Potsdam (dpa/bb) – Zum Auftakt der Saison hat das Potsdamer Hans Otto Theater mit Auftritten in der Innenstadt einen Einblick in die neue Spielzeit gegeben. In und vor Schaufenstern an der Einkaufsmeile Brandenburger Straße und den Nebenstraßen spielten Mitglieder des Ensembles kleine Szenen aus kommenden Aufführungen oder zeigten sich in Kostümen in der Fußgängerzone.

So konnten die Zuschauer in einer Buchhandlung «Linda» kennenlernen, deren Kampf im Spannungsfeld zwischen erfolgreicher Managerin eines Kosmetikkonzerns und liebender Ehefrau im kommenden März im Hans Otto Theater in dem gleichnamigen Stück von Penelope Skinner zu sehen sein wird. Vor einem Spirituosenladen luden Abby und Martha aus «Arsen und Spitzenhäubchen» zu einem Gläschen ein, und im Innenhof eines Antiquitätenhandels gab es für die Jüngsten Aufführungen von «Die Kleine Hexe».

Am Sonntag ist das erste Potsdamer Kulturfest geplant, mit freiem Eintritt in 22 Kulturinstitutionen wie dem Museum Barberini oder dem Haus für Brandenburgisch-Preußische Geschichte. Auf dem Alten Markt ist zudem ein großes Kultur-Picknick geplant, zu dem Interessierte selbst Speisen sowie Getränke mitbringen und mit Akteuren aus der Kulturszene an einer langen Tafel plaudern können.