Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Am Nachmittag und Abend ist in der Nordhälfte von Berlin und Brandenburg örtlich mit Schauern zu rechnen, teils auch mit Gewittern, die von stürmischen Böen, Hagel und Starkregen begleitet werden können. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Zuvor zeigt sich der Himmel am Donnerstag zunächst freundlicher, bevor es im Tagesverlauf wieder wechselhaft wird. Die Wetterexperten rechnen anfangs mit wenig Bewölkung, im Laufe des Tages bilden sich jedoch rasch Quellwolken. Abseits der Gewitter wehe ein schwacher Südwestwind. Die Temperaturen erreichen laut der Vorhersage Werte zwischen 23 und 27 Grad.





Am Freitag Sonne und Wolken im Wechsel

In der Nacht zum Freitag ist es der Prognose zufolge gering bewölkt, die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad. Für Freitag ist ein Wechsel von Sonne und Wolken vorausgesagt. Bei schwachem Wind um West werden Höchstwerte von 23 bis 26 Grad erwartet.

In der Nacht zum Samstag wird es laut DWD teils stark, teils locker bewölkt, vereinzelt kann es kurze Schauer geben. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 11 Grad zurück.