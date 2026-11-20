Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Nach mehr als zweijähriger Schließzeit hat die Gedenk- und Dokumentationsstätte «Opfer politischer Gewaltherrschaft» in Frankfurt (Oder) wieder geöffnet. Die Ausstellung im ehemaligen Stadtgefängnis wurde nach Angaben des Museums Viadrina vollständig neugestaltet. Sie widmet sich der politischen Verfolgung während des Nationalsozialismus, während der sowjetischen Besatzung und während der DDR-Zeit.

Die Neugestaltung wurde nach Angaben des Museums mit mehr als zwei Millionen Euro aus dem Vermögen früherer DDR-Parteien und Organisationen gefördert. Die Ausstellung ist künftig in deutscher, polnischer und englischer Sprache zugänglich. Neu ist unter anderem, dass in allen drei Abschnitten auch die Schicksale polnischer Opfer behandelt werden.





Zu sehen sind unter anderem historische Exponate, Medienstationen und eine rekonstruierte Haftzelle. Ein eigener Ausstellungsbereich erinnert an die Rückkehr deutscher Kriegsgefangener und Internierter aus sowjetischer Lagerhaft.