Oranienburg (dpa/bb) – Ein Mann hat in einem Kanal in Oranienburg mutmaßlich scharfe Munition entsorgt. Ein Zeuge habe einen Mann beobachtet, der Gegenstände in den Kanal warf, erläuterte eine Sprecherin der Polizei. Kurz darauf stellte der Schleusenwärter mehrere scharfe Patronen im Wasser fest und informierte die Polizei. Er habe «Teile der Munition» bergen können und der Polizei übergeben.

Polizei vermutet weitere Munition

Da noch weitere Patronen im Wasser vermutet werden, wurde die Schleuse von der Polizei aus Sicherheitsgründen gesperrt. Spezialkräfte prüfen nun im Wasser nach. «Bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen wird der Betrieb der Schleuse ausgesetzt», führte die Sprecherin aus. Gegen den Unbekannten wird nun ermittelt.