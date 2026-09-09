Gelsenkirchen (dpa) – Bei der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin setzt der FC Schalke 04 vor allem mit Blick auf die Atmosphäre auf die Erfahrungen seiner Ex-Unioner. «Das Heimpublikum ist ein Faktor. Deswegen haben wir die Jungs auch auf das vorbereitet und uns Infos von Spielern geholt, die Union-Vergangenheit haben, wie Robin und Loris», sagte Trainer Miron Muslic vor der Partie bei Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Neben Keeper Loris Karius, der von Ende September 2020 bis zum Ende der Saison 2020/21 auf Leihbasis in der Bundesliga bei den Köpenickern unter Vertrag stand, kennt vor allem Sommerneuzugang Robin Gosens den kommenden Gegner bestens. Zwischen 2023 und 2024 absolvierte er seine ersten 31 Bundesliga-Partien für Union Berlin. In der Saison 2023/24 war Gosens mit sechs Treffern und drei Vorlagen bester Scorer der Eisernen.





Schalke kann personell aus dem Vollen schöpfen

«Wir wissen sehr viel darüber. Robin hat heute im Teammeeting das Wort ergriffen und uns mitgenommen, was uns erwartet», erklärte Muslic, der nach bisher zwei torlosen Partien in der Bundesliga daran glaubt, dass seine Mannschaft bald den ersten Treffer erzielen wird. Von seiner Mannschaft erwartet der Trainer in der Hauptstadt daher «intensiven Fußball». «Das Spiel wird viel vertikaler, viel direkter, viel körperlicher», sagte der 43-Jährige.

Personell ist Muslic vor der Partie in einer komfortablen Situation. «Wir können aus dem Vollen schöpfen», betonte er. Neben Kapitän Kenan Karmann sei auch Last-Minute-Neuzugang Hwang Hee-chan «eine Top-Option». Auch Routinier Edin Dzeko, der beim 0:0 gegen den FC Bayern München nicht zum Einsatz kam, dürfte wieder eine Rolle spielen. «Wir sind uns ganz sicher, dass Edin gegen Union und Elversberg auf dem Platz stehen wird», sagte Muslic.