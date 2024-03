Frankfurt/Main (dpa) – András Schäfer wird Fußball-Bundesligist Union Berlin die kommenden zwei Spiele nicht zur Verfügung stehen. Der Ungar war nach einem groben Foulspiel beim VfB Stuttgart des Feldes verwiesen worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main mitteilte, sperrte das Sportgericht den Berliner Spieler für zwei Partien. In der 69. Minute hatte Schiedsrichter Robert Schröder dem Offensivspieler nach dessen harten Einsteigen gegen Josha Vagnoman die Rote Karte gezeigt.