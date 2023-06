Potsdam (dpa) – Die rumänische Nationalspielerin Rodica Buterez wird in der kommenden Saison für Volleyball-Bundesligist SC Potsdam auflaufen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. «Ich weiß, die Mannschaften in Deutschland sind sehr ausgeglichen. Deshalb kann ich es kaum abwarten, vor Ort zu sein und gemeinsam mit den anderen Spielerinnen nach Titeln zu greifen», wird Buterez in der Mitteilung zitiert.

Für die 23-Jährige ist die brandenburgische Landeshauptstadt die erste Station im Ausland. Potsdams Chefcoach Riccardo Boieri kennt die Außenangreiferin bereits durch seine Funktion als Co-Trainer Rumäniens. «Sie ist eine sehr komplette Spielerin. Sie ist ein guter Mensch, mit einer sehr professionellen Einstellung zum Volleyball. Obwohl sie recht jung ist, ist sie auf dem Spielfeld unheimlich abgezockt», sagte der 35-Jährige. «Sie könnte eine der positiven Überraschungen der Saison werden», sagte derweil SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger.

Mit Buterez komplettiert der SC Potsdam seinen Außenangriff, wo im Kader bereits Laura Emonts, Antonia Stautz und Greta Kiss zur Verfügung stehen.