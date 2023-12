Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind mit einer Tiebreak-Niederlage in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Im Spitzenspiel gegen den Dresdner SC unterlag das Team von Trainer Riccardo Boieri am Samstag vor 1342 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena mit 2:3 (26:24, 17:25, 19:25, 26:24, 11:15). Das Hinspiel in Dresden hatten die Brandenburgerinnen noch 3:0 gewonnen.

Nur 43 Stunden nach dem Einzug ins deutsche Pokalfinale durch den 3:0-Sieg in Vilsbiburg schien den Potsdamerinnen gegen Dresden nach einem glücklich gewonnenen ersten Satz die Luft auszugehen. Die Sächsinnen, ebenfalls am Donnerstag im Pokal-Halbfinale im Einsatz und ausgeschieden, dominierten die nächsten beiden Durchgänge.

Aber am Ende des vierten Satzes hatte Potsdams Diagonalangreiferin Danielle Harbin ihren großen Auftritt. Dresden hatte bei einer 24:21-Führung drei Matchbälle. Mit zwei Assen nacheinander schaffte Harbin wenig später den Gleichstand (24:24), Suvi Kokkonen sicherte den Brandenburgerinnen mit ihrem Punkt zum 26:24 den Einzug in den Tiebreak.

Dort brachte die Ex-Potsdamerin Hester Jasper den DSC 7:4 in Führung. Diesem Rückstand lief der SCP danach vergeblich hinterher. Jasper gelang schließlich auch der 15. und letzte Punkt.