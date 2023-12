Potsdam (dpa) – Der SC Potsdam hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen seine erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Der Vizemeister unterlag am Samstag dem Meister MTV Stuttgart mit 0:3 (26:28, 15:25, 23:25). Die Amerikanerin Danielle Harbin war vor 1315 Zuschauern in der MBS-Arena mit 17 Punkten die erfolgreichste Angreiferin bei den Gastgebern.

Vor dem Spiel wurde in einer Schweigeminute des Stuttgarter Erfolgstrainers Tore Aleksandersen gedacht. Der Norweger hatte sein Amt nach der Saison 2022/23 wegen einer Krebserkrankung aufgeben müssen und war in dieser Woche im Alter von 55 Jahren gestorben.

Im ersten Satz machten die Potsdamerinnen mehrfach einen Drei-Punkte-Rückstand (2:5, 11:14) wett. Durch einen Blockpunkt von Rodica Buterez gingen sie sogar noch 22:21 in Führung. Ein Angriffsball von Antonia Stautz ins Aus entschied diesen Abschnitt jedoch beim vierten Satzball zugunsten der Gäste.

Nach einem 9:9-Zwischenstand im zweiten Durchgang drehten die Stuttgarterinnen um ihre Topangreiferin Krystal Rivers auf. Die Potsdamerinnen, denen weiter die verletzte Kapitänin Kristina Guncheva im Zuspiel fehlte, büßten offensiv ihre Durchschlagskraft ein, auch die Annahme schwächelte.

So sehr sich die Gastgeberinnen zum Schluss auch wieder zur Wehr setzten, ihr Gegner ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Ein Ausball von Harbin beim zweiten Matchball beendete das Spiel.