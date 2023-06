Berlin (dpa) – Für Sanierung, Umbau und Erweiterung der Komischen Oper Berlin ist die Kostenschätzung deutlich nach oben korrigiert worden. Nach Angaben der Kulturverwaltung vom Dienstag wird nach einer technisch-wirtschaftlichen Prüfung nun mit einem Finanzbedarf von rund 477,9 Millionen Euro gerechnet. Zuletzt war das Projekt mit 437,4 Millionen Euro kalkuliert worden. Die fast zehnprozentige Steigerung wurde in einer Mitteilung vor allem mit höheren Baukosten begründet.

Derzeit zieht die Komische Oper von ihrem Stammhaus an der Behrenstraße für noch unbestimmte Zeit in das Schiller Theater als Interimsquartier um. Am 15. Oktober soll die neue Spielstätte dort mit einem großen Fest eröffnet werden. Neben der Ersatzspielstätte will das Opernteam auch andere Orte bespielen, etwa den früheren Flughafen Tempelhof. Dort soll die Spielzeit am 16. September eröffnet werden.