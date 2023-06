Potsdam (dpa/bb) – Am Samstag zeigt sich die Sonne in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, erreichen die Temperaturen 24 bis 26 Grad. Die Meteorologen erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es trocken.

Bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Sonntag bei 16 bis 10 Grad weiter. Am Sonntag wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab. Im Tagesverlauf kommt es zu vereinzelten Schauern, die abends abklingen. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 29 Grad.

In der Nacht zum Montag stehen ein paar Wolken am Himmel, es bleibt bei 17 bis 13 Grad trocken. Der Montag beginnt heiter bis wolkig und trocken mit Temperaturen von 26 bis 31 Grad. Später ziehen dichtere Wolken auf und ab Nachmittag rechnen die Meteorologen mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Teilweise fallen die kräftig aus und können sich mit Starkregen zu einem Unwetter entwickeln. Nach den Schauern kühlt es deutlich ab.