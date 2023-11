Berlin (dpa/bb) – Bei den Mitteln für die die Präventionsarbeit in Berlin wird es nach Angaben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh keine Kürzungen geben. Er kündigte im Gegenteil an, bei den aktuellen Haushaltsberatungen sogar eine deutliche Aufstockung zu verlangen. «Was wir brauchen, ist nicht weniger Prävention, sondern mehr Prävention», sagte Saleh am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften und Organisationen, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren.

Es gebe bereits eine Verständigung in der Koalition, an Präventionsprojekten, deren Finanzierung bereits vorgesehen war, nichts zu streichen. Eine Ausnahme seien Vereine oder Träger, die sich als nicht förderungsfähig erwiesen, weil sie sich zum Beispiel offen antisemitisch äußerten, sagte Saleh. Er werde dem Koalitionspartner außerdem vorschlagen, mehr Geld in die Prävention zu investieren. Aus seiner Sicht sei eine «deutliche Erhöhung» der Mittel notwendig.

Aus der CDU hatte zuletzt Kritik an Berliner Präventionsmaßnahmen gegeben. CDU-Innenexperte Burkard Dregger etwa hatte kritisiert, teuer finanzierte Antisemitismus-Präventionsprogramme seien erfolglos geblieben und eine «vollständige Kehrtwende in der Präventionspolitik» gefordert.