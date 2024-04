Berlin (dpa) – Flügelspieler Gabriele Procida wird in dieser Saison nicht mehr für Basketball-Bundesligist Alba Berlin auflaufen können. Der 21 Jahre alte Italiener wurde infolge einer chronischen Reizung der linken Patellasehne operiert und werde den Berlinern für weitere drei bis vier Monate fehlen, teilte der Club am Donnerstag mit. Procida befinde sich nun in der Rehabilitationsphase.

Er hatte schon in den vergangenen Wochen wegen der Knieprobleme aussetzen müssen. Der 1,98 Meter große Procida spielt seit 2022 in Berlin.