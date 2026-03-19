Berlin (dpa) – Die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann, bekannt als die «Lütte», ist auf dem Friedhof Stubenrauchstraße in Berlin-Schöneberg beigesetzt worden. Die Beerdigung erfolgte im engeren Kreis «unter großer Anteilnahme von Berufskollegen und Weggefährten», wie ihr Ehemann der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mehr als 100 Menschen seien heute gekommen. «Das war für uns eine große Unterstützung», sagte Ralf Rasch. Zuvor hatte der «Berliner Kurier» berichtet.

Die Berliner Sängerin und Schauspielerin war am 21. Januar 2026 im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer zurückgekehrten Krebserkrankung gestorben. Wegen ihrer Körpergröße von 1,49 Metern wurde Mann «die Lütte» genannt. Sie war eine der bekanntesten Künstlerinnen mit DDR-Wurzeln. Mehr als ein halbes Jahrhundert stand sie auf der Bühne, auch als Kabarettistin und Moderatorin.





Nach Angaben ihres Ehemannes war es ihr Wunsch, auf dem Friedhof in der Friedenauer Stubenrauchstraße bestattet zu werden. Ihr Grab befindet sich in unmittelbarer Nähe zu der Grabstätte des Musikers Franz Bartzsch, der viele ihrer Songs komponierte.

Auf dem Friedhof haben zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben Deutschlands ihre letzte Ruhe gefunden. Dazu gehören Filmdiva Marlene Dietrich und Fotograf Helmut Newton.