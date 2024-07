Berlin (dpa/bb) – Bei der Berliner S-Bahn kam es im vergangenen Jahr im Schnitt zu 121 Störungen pro Tag. Insgesamt wurden für 2023 mehr als 44.000 Störungen gezählt – ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus einem Bericht der Bahn an das Abgeordnetenhaus hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete der «Tagesspiegel» darüber.

«Gegenüber 2022 hat sich die betriebliche Lage 2023 nochmals deutlich verschlechtert», heißt es in dem Bericht. Es handele sich um «ein operativ kaum noch zu beherrschendes Niveau». Von Mitte 2022 bis Ende 2023 habe es in sieben Quartalen in Folge jeweils im Schnitt mehr als 100 tägliche Störungen gegeben – «und in keinem dieser Quartale betrug die Pünktlichkeit auch nur annähernd 96,0 Prozent».

2023 deutlich mehr Zugausfälle

Grundsätzlich sei es ab einem täglichen Störungsaufkommen von über 100 kaum noch möglich, das Pünktlichkeitsziel von 96 Prozent zu erreichen. «Die Senkung des Störgeschehens bleibt daher die wichtigste Aufgabe», schreibt die Bahn.

Die Pünktlichkeit der Berliner S-Bahn für das gesamte Jahr 2023 lag bei 93,6 Prozent. Dem Bericht an das Abgeordnetenhaus zufolge waren 21 Prozent mehr Züge verspätet als noch 2022, die Zahl der ausgefallenen Züge stieg von 2022 auf 2023 um mehr als 52 Prozent.

Stadtbahn ab 17. Juli wochenlang gesperrt

Die nächsten großen Einschränkungen bei der S-Bahn werden die Fahrgäste auf der Stadtbahn treffen. Vom 17. Juli bis 9. September wird dort umfangreich gebaut, teils mit Vollsperrungen in bestimmten Abschnitten, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte:

– Vom 17. bis 29. Juli fällt der S-Bahnverkehr zwischen Alexanderplatz und Tiergarten komplett aus.

– Vom 29. Juli bis 7. August fällt der S-Bahnverkehr zwischen Friedrichstraße und Tiergarten komplett aus.

– Vom 7. August bis 4. September gibt es zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten nur einen 20-Minuten-Takt.

– Vom 4. bis 9. September ist kein S-Bahnverkehr zwischen Friedrichstraße und Tiergarten möglich.

Betroffen sind die Linien S3, S5 S7, S75 und S9. Zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten gibt es vom 17. bis 28. Juli Ersatzverkehr mit Bussen, ebenso vom 29. Juli bis 9. September zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten.