Berlin (dpa/bb) – Im dritten Jahr des eintrittsfreien Museumssonntags öffnen rund 70 Berliner Museen einmal im Monat ihre Tore ohne Ticket. Am Sonntag war unter anderem auch das Deutsche Technikmuseum wieder dabei. Dort konnten Interessierte hinter dem «Rosinenbomber» an der Fassade nicht nur auf Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik gehen, sondern auch mit einem Farbschleuder-Fahrrad ein eigenes Kunstwerk produzieren oder in Kooperation mit dem Verein Rückenwind das eigene Fahrrad reparieren.

Seit Einführung des eintrittsfreien Museumstags 2021 am jeweils ersten Sonntag des Monats haben die beteiligten Häuser nach der jüngsten Bilanz Ende Juni mehr als eine Million Besuche bei gut 2500 Veranstaltungen gezählt. Aus Sicht von Kultursenator Joe Chialo (CDU) stellt der Museumssonntag auch in Zukunft eine Bereicherung und echte Chance zur Teilhabe aller am kulturellen Reichtum Berlins dar.