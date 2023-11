Berlin (dpa/bb) – Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg haben am Mittwoch rund 250 Menschen ihre Solidarität mit den Opfern in Gaza zum Ausdruck gebracht. Der Umzug war als Schweigemarsch angemeldet, die Teilnehmenden verzichteten auf Rufe und Transparente. Viele trugen Palästina-Flaggen oder waren in diese gehüllt. Unter den Demonstranten waren viele Frauen und Kinder. Die Polizei begleitete den Zug mit zahlreichen Einsatzkräften. Antisemitische Vorfälle wurden zunächst nicht bekannt. Angemeldet waren ursprünglich rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.