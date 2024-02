Berlin (dpa/bb) – Am 29. Februar können in Berlin 2395 Menschen zum ersten Mal nach vier Jahren wieder ihren «richtigen» Geburtstag feiern, denn es ist Schaltjahr. Von den Berlinern, die ihren Ehrentag am 29. Februar haben, sind 1130 männlich und 1265 weiblich, wie aus Daten des Statistischen Landesamts und Innenverwaltung hervorgeht. Mit ihrem Geburtsdatum sind die «Schaltjahrkinder» deutlich in der Minderheit: An den sonstigen Tagen des Jahres haben jeweils mindestens mehr als 9000 Berliner Geburtstag.

Der 29. Februar taucht nur alle vier Jahre in den Kalendern auf. Sogenannte Schaltjahre haben dann 366 statt 365 Tage. Schaltjahre gibt es, um Abweichungen durch die natürlichen Bewegungen der Erde und Sonne, auf denen die Tages-, Monats- und Jahreszählung beruhen, ausgleichen zu können.