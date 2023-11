Schönwalde-Glien (dpa/bb) – Rund 1800 Vögel sind am Samstag in Schönwalde-Glien im Landkreis Havelland gezeigt worden. Die Rassegeflügelzüchter stellten in diesem Jahr vorwiegend Tauben vor, hieß es vom Landesverband der Rassegeflügelzüchter Berlin und Brandenburg. In verhältnismäßig geringer Anzahl wurden demnach Perlhühnern, Enten, Hühnern, Zwerghühnern und Wachteln gezeigt. Ursache dafür seien die strengeren veterinärmedizinischen Bestimmungen in diesem Jahr, teilte der Verband mit. Am Freitag fand eine Bewertung aller Tiere durch Preisrichter statt. Dabei wurden unter anderem Farbe, Form und Stand bewertet.