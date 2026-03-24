Schönefeld (dpa/bb) – Die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER rechnen für die Osterferien mit rund 1,3 Millionen Reisenden. Das seien in etwa so viele wie im vergangenen Jahr, wie die Flughafengesellschaft mitteilte. Der verkehrsreichste Tag werde demnach voraussichtlich Karfreitag mit rund 85.000 erwarteten Passagieren. Spanien, Großbritannien, die Türkei, Frankreich und Italien gehören zu den beliebtesten Zielländern über Ostern.

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann dem BER zufolge die sogenannte «Family Lane» nutzen, eine Sicherheitsspur für Familien im Terminal 1. Anstellen können sich dort Familien mit Kindern bis zum 5. Lebensjahr in Begleitung von bis zu zwei Erwachsenen sowie minderjährigen Geschwistern.



