Berlin (dpa) – Rund 100 Sportler und Sportlerinnen aus Berlin sind Kandidaten für eine Teilnahme an den olympischen und paralympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr. «Vielfalt ist der Markenkern der Sportmetropole Berlin», sagte Harry Bähr, Leiter des Olympiastützpunkts Berlin, am Mittwoch in der französischen Botschaft in Berlin bei einer Presskonferenz ein Jahr vor Beginn der Spiele in Paris. Die Athleten und Athletinnen kämen aus 27 Sportarten, 20 olympischen und sieben paralympischen. Ziel sei es, dass «50 plus» olympische und paralympische Träume in Erfüllung gehen, sagte Bähr.

Besonders bei den neuen Sportarten sei Berlin oft schnell stark, sagte Bähr. So habe die 20 Jahre alte Breakerin Sanja Jilwan Rasul gute Chancen auf Paris, wo die Sportart ihre Olympia-Premiere feiert.

Kanute Tim Hecker, der in Tokio 2021 Bronze gewann, peilt auch in Frankreich eine Medaille an. «Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Ich komme immer besser mit meinem Zweier-Partner zusammen», sagte Hecker. Er tritt nicht mehr mit seinem Partner aus Tokio, Sebastian Brendel, an, sondern mit dem Leipziger Peter Kretschmer.