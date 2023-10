Berlin (dpa) – Manager Oliver Ruhnert sieht in dem Ausfall wichtiger Leistungsträger einen Grund für die derzeitige Krise beim 1. FC Union Berlin. «Ein Umbruch braucht verlässliche Akteure. Wir haben mit Rani Khedira einen ganz wichtigen zentralen Spieler nicht dabei. Wir haben (Abwehrchef) Robin Knoche, der ausfällt. Der ganze Umbruch ist auf die Spieler gerade abgewälzt, die neu dazugekommen sind», sagte Ruhnert am Sonntag bei «Bild» mit Blick auf die Neuzugänge um Leonardo Bonucci und Robin Gosens.

Zum ersten Mal seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga stecken die Köpenicker in einer Krise. Das 0:1 bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Samstag war die fünfte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander. «Jetzt kommt alles zusammen. Bälle, die sonst reingegangen sind, gehen an den Innenpfosten. Dann schießt der Gegner Sonntagstore und wir machen unsere Möglichkeiten nicht», äußerte Ruhnert.

Die Doppelbelastung aus Champions League und Bundesliga sieht der Manager nur bedingt als Problem. «Wir sind ja international schon im dritten Jahr. Jetzt scheint es aber in dieser Saison noch mal eine andere Qualität zu haben, weil wir auch sicherlich viele Dinge im Kopf haben und nicht ausschließlich die Bundesliga. Und vielleicht gehen dann entscheidende Prozente ein bisschen verloren», gestand Ruhnert vor dem Königsklassen-Heimspiel gegen den SC Braga am Dienstag (18.45 Uhr).