Berlin (dpa) – Für den Fall eines Einzugs in die Champions League sieht Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert einen Liga-Konkurrenten als Orientierungsgröße. «Die Frankfurter haben es vorgemacht nach Ihrer Champions-League-Qualifikation: Sie haben nichts Verrücktes gemacht, dazu noch Filip Kostic verkauft. Wir würden nichts auf den Kopf stellen, sondern weiter konventionell planen», sagte Ruhnert im Interview der «Sport Bild» (Mittwoch) auf die Frage, wie Union bei einer Qualifikation für die Königsklasse mit den damit verbundenen Millioneneinnahmen verfahren würde.

«Selbstverständlich versuchen wir, Spieler zu bekommen, die wir vor zwei, drei Jahren noch nicht hätten bekommen können – für die Union mittlerweile aber infrage kommt. Und natürlich werden wir Geld, das wir durch sportlichen Erfolg einnehmen, auch in den Kader reinvestieren», sagte der 51-Jährige. «Trotzdem wollen wir – was die Gehaltsstruktur betrifft -, dass die Spieler nicht zu sehr auseinanderliegen.»

Die Köpenicker stehen nach 23 Spieltagen in der Bundesliga auf Rang drei und haben zwei Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg auf Platz fünf, der nicht mehr für die Champions League qualifiziert. Sollte Union der Einzug gelingen, «wäre es ein neuer Schritt in unserer Entwicklung nach dem Bundesliga-Aufstieg 2019 sowie der Conference- und Europa-League-Teilnahme. Aber so weit sind wir noch lange nicht», sagte Ruhnert.