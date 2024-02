Berlin (dpa) – Geschäftsführer Oliver Ruhnert geht die Vorbereitung beim 1. FC Union auf die kommende Spielzeit in gewohnter Manier an. «Die Planung ist, dass ich auch 2024/2025 genauso intensiv vorbereite und angehe, was unsere eigenen Verträge und unser Scouting betrifft, wie in all den Jahren vorher», sagte der 52-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde.

Die Köpenicker stecken im Abstiegskampf und planen für beide Szenarien. Über seine eigene Zukunft beim Club sagte Ruhnert: «Es ist so, wie wir es immer gesagt haben: Wir machen eine Saison und sprechen dann weiter. Das war noch nie anders.»

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Ruhnert könne in die Bundespolitik gehen oder die Berliner aus anderen Gründen verlassen. Auch, dass der 52-Jährige nicht bei allen Heimspielen vor Ort war, befeuerte dies. «Ich habe mir Spiele und Spieler angeschaut in der Zeit, wo dann auch hier Spiele waren. Das lässt sich manchmal schlecht beides koordinieren. In meinem Profil heißt es, dass es am Ende auch meine Aufgabe ist, Spieler zu verpflichten», sagte er.

«Wir haben gerade den großen Reiz, dass wir das erleben, was Union Berlin eigentlich darstellt. Nämlich den Kampf um den Klassenerhalt», sagte Ruhnert. Trotzdem habe die Spielzeit viel Energie gekostet. Sollte Union den Klassenerhalt schaffen, sehe er aber einen Kader mit viel Perspektive.